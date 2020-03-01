تأجيلٌ جديد لجلسة منح الثقة: “علاوي” في ورطَة

2020/03/01 | 22:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت مرّة أخرى، يُؤجّل #البرلمان_العراقي جلسة منح الثقة لحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي، بعد تأجيلها الخميس، وبعد تأجيلها أمس السبت، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في كل تلك المرّات.

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