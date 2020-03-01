الإدارة الذاتية: مستعدون لاستقبال نازحي إدلب، وعلى الأمم المتحدة تقديم المساعدة

2020/03/01 | 22:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عن استعدادها لاستقبال النازحين من مناطق الشمال السوري، مطالبةً الأمم المتحدة مراجعة قرارها بخصوص إغلاق الحدود أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطقها.وقالت الإدارة

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