العمليات المشتركة تنفي تعرض قوات التحالف لقصف في طوز خرماتو

2020/03/01 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تعرض قوات التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.

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