التشكيلة الوزارية الجديدة ... تعرف على ذلك

2020/03/01 | 22:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رياض كاظم غيدان الخزرجي وزيرا للاعمار والإسكان

حسين احمد جعفر وزيرا للنفط

نظير عباس حسون علي وزيرا للموارد المائية

حسن سليمان وهاب البياتي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية

احمد مكي راجي وزيرا للنقل

جاسب عبد الزهرة ياسين وزيرا للكهرباء

يوسف محمود محمد المشهداني وزيرا للصناعة...

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