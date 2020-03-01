مصدر مقرب: علاوي اعتذر عن اكمال تشكيل الحكومة وسيعلن ذلك ببيان رسمي

2020/03/01 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري منذ ساعات حراك محموم من قبل قادة الكتل السياسية لتدارك تهديد محمد علاوي بالانسحاب من التكليف.وقال مصدر لـ”العهد نيوز”، انه “توجد لقاءات مغلقة في قصر السلام مع الرئيس صالح، واجتماع في مكان اخر مع علاوي الذي جهز كلمته لاعلان الانسحاب”.واضاف، ان “قرار علاوي بالانسحاب قبل اكمال تشكيل الحكومة لم يكن ورقة للتهديد […]

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