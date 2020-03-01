2020/03/01 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، ماتناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن تعرض مقر التحالف الدولي لقصف صاروخي في الطوز.وذكر بيان للعمليات حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن قصف صاروخي طال قوات التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين”.واضاف البيان، انه “ننفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا، ونؤكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنفي تعرض مقر التحالف الدولي لقصف صاروخي (موسع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنفي تعرض مقر التحالف الدولي لقصف صاروخي (موسع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).