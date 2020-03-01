وضع الحجر الأساس لبناء مجمع سكني في سنجار

2020/03/01 | 22:36 - المصدر: الصباح

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الموصل / الصباح

تواصلُ الحكومة المحلية في نينوى سعيَها الحثيث لاعمار المدينة، اذ كشفت المحافظة، عن وضع الحجر الاساس لانشاء مجمع سكني كبير في قضاء سنجار، في حين كشف نائب المحافظ، عن الشروع بعدة اعمال تاهيلية بمشاركة بلجيكيا في عموم نينوى .

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، لـ"الصباح": إنه "تم وضع الحجر الاساس لانشاء مجمع سكني واطئ الكلفة للأسر المتضررة في قضاء سنجار شمال غرب الموصل".

وأضاف الجبوري، أن "فرقا هندسية مكونة من شركتي الفاو والسعد، وبالتعاون مع بلديات الموصل، شرعت بوضع الحجر الاساس لبناء مجمع سكني كبير وسط قضاء سنجار، للحد من معاناة السكان الذين تم تفجير منازلهم من قبل عصابات داعش خلال احتلالها القضاء".

واوضح المحافظ، أن "الشركتين شرعتا بالعمل بعد وضع الحجر الاساس في منطقة خنصور الاكثر تضررا من عصابات داعش الارهابية، لبناء المجمع السكني للأسر التي عادت من النزوح مؤخرا الى القضاء".



وبين الجبوري، أن "مدة إنجاز هذا المجمع السكني لم تحددها الفرق الهندسية التابعة للشركتين لحين انتهاء مدة العمل، وان مبالغ إنشاء هذا المجمع السكني تم صرفها من المبالغ المخصصة لإعمار قضاء سنجار".

في تلك الاثناء، تمكنت مديريتا البلدية والبلديات، من اعمار وتاهيل نحو 600 منزل متضرر في منطقة الزنجيلي في ايمن الموصل .

واشار محافظ نينوى، لـ"الصباح"، الى ان"الملاكات الهندسية والفنية في مديريتي البلدية والبلديات انتهت من اعمار وتاهيل نحو 600 منزل متضرر في منطقة الزنجيلي". ولفت الجبوري، الى أن "الأسر من سكان منطقة الزنجيلي دشنت المنازل بالكامل"، مبيناً ان "مبالغ الاعمار وتاهيل المنازل مخصصة من ميزانية محافظة نينوى للعام 2019 ". في غضون ذلك، كشف نائب محافظ نينوى الثاني حسن العلاف، عن الشروع بعدة اعمال وتعمير بمشاركة دولة بلجيكيا في عموم المحافظة ومركزها مدينة الموصل.

وذكر العلاف، لـ"الصباح"، ان "وفدا بلجيكيا زار محافظ نينوى والتقى عددا من مدراء المحافظة ونواب المحافظ للشروع باعمار وتاهيل عدة مشاريع للمدينة ".

وبين العلاف، ان "شركات بلجيكيا ستشرع باعمار عدد من المستشفيات داخل مدينة الموصل القديمة، فضلا عن بناء واعمار مرافق سياحية وحضارية، واعادة تاهيل ناحية النمرود الحضارية، بالاضافة الى ترميم وتاهيل دوائر خدمية لا تقل نسبة تدميرها عن 89 بالمئة في معظم الاقضية والنواحي داخل المحافظة".

الى ذلك، اعلنت مديرية بلديات نينوى، الشروع باعمار وتاهيل جميع الطرق والشوارع الرئيسة في عموم ناحية الرشيدية.

واشار مدير مديرية بلديات نينوى عبد القادر دخيل، لـ"الصباح"، الى ان "الفرق الهندسية والفنية شرعت باعمار وتاهيل هذه الشوارع داخل الناحية لحاجة سكان الناحية لها".

واضاف دخيل، ان "الفرق الهندسية حددت فترة لا تقل عن شهرين لاعمار عموم الطرق والشوارع الرئيسة في الناحية، فضلا عن اعادة اعمار شوارع قرية (الكبة) التابعة للناحية، من مبالغ اعمار المناطق المتضررة ".

بينما اعلنت صحة محافظة نينوى، الشروع باعمار المستشفى الالماني في الموصل القديمة .

وقال مدير صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي لـ"الصباح": إن "الملاكات الهندسية والفنية شرعت باعمار المستشفى الالماني، بسعة 40 سريرا، مع اقسام للطوارئ والحروق والكسور والجراحة العامة داخل المستشفى ".

واضاف الطائي، ان "مدة انجاز هذا المستشفى ستكون نحو ستة اشهر، وبعمل متواصل خلال الـ24 ساعة، وبمشاركة نخبة من المهندسين الالمان، لاعادة الخدمات الصحية الى مدينة الموصل القديمة ". على صعيد متصل، افصحت مديرية الرقابة الصحية في المحافظة، عن اتلاف نحو ثلاثة اطنان من المواد الغذائية المعلبة والمستوردة لانتهاء صلاحيتها .

وقال مدير الرقابة الصحية علي حسين، لـ"الصباح": إن "الفرق الصحية الجوالة التابعة لصحة نينوى وبالتعاون مع مفارز الشرطة، شنت حملة تفتيش على كافة المحال والمولات والاسواق الصغيرة لفحص المأكولات المعلبة واللحوم والاجبان والالبان وغيرها من المواد الاخرى، وتبين وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلال البشري بسبب انتهاء صلاحيتها وتعرضها لفايروسات سامة ".

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