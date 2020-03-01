التربية والكهرباء تقلصان دوام العاملين وبابل تعتمد التعليم الالكتروني في الجامعة

2020/03/01 | 22:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / المحافظات / مراسلو الصباح

الإصابات الجديدة بفايروس (كورونا) التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس الاول، دفعت خلية الازمة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من انتشاره.



من جانبها، قررت وزارة التربية تقليص دوام موظفيها بنسبة 50 بالمئة، بينما وجهت جامعة بابل باعتماد التعليم الالكتروني لطلبتها بهدف التعويض عن تعطيل الدوام، وذلك من بين عدة اجراءات اتخذتها خلية الازمة في المحافظة، في اعقاب الاعلان عن تسجيل اول اصابة بالفايروس في مدينة الحلة.

التربية والكهرباء تتخذان إجراءات تخص دوام موظفيهما

اعلنت وزارة التربية يوم امس اتخاذها إجراءات تخص دوام موظفي المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، منوهة بأن يكون الدوام للوكلاء والمدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ورؤساء الأقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يومياً، بينما يكون دوام الموظفين في المؤسسات والمديريات العامة التابعة للوزارة 50 بالمئة من الملاكات، وذلك بالتنسيق مع المديرين العامين ومدراء الأقسام، لحين إصدار تعليمات جديدة من قبل خلية الأزمة.

هذا واعلنت وزارة الكهرباء تقليص دوام موظفيها بنسبة 50 بالمئة مع اتخاذ اجراءات وقائية اخرى تخص خطوات السلامة الصحية في دوائرها.

جامعة بابل توجه باعتماد التعليم الالكتروني

من جانبه، قال محافظ بابل وكالة حسن منديل السيراوي لـ"الصباح" ان الحكومة المحلية في المحافظة اتخذت عددا من الاجراءات الانية بعد تسجيلها أول اصابة بفايروس (كورونا)، منها إلغاء نظام البصمة في جميع الدوائرالحكومية، مبينا ان الحكومة أوصت بان يكون الدوام في الدوائر الحكومية بنظام البديل 50 بالمئة، وان تتوقف الدوائر التي يراجعها المواطنون عن تقديم خدماتها لهم كالعمل والشؤون الإجتماعية والمرور وغيرها، نافيا وفاة أي مريض مشكوك باصابته بكورونا، مؤكدا ان الحكومة المحلية مخولة بإعلان المستجدات للرأي العام، مطالبا الإعلاميين الناشطين بتوخي الدقة في النشر.

واشار الى ان الحكومة المحلية قامت بالتنسيق مع دائرتي الصحة والبلدية فضلا عن الدوائر الأمنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض، من خلال توفير جميع المستلزمات لغرض توجيه الأطباء والملاكات الصحية العاملة في المستشفيات بارتداء ملابس الحماية الشخصية، واستقبال جميع الحالات الطارئة والمشتبه بها، مضيفا انه تم اتخاذ ما يلزم بصدد انجاز بناية الأمراض الانتقالية، وتوفير جميع العلاجات اللازمة واستحداث ردهة خاصة لحجر المشتبه بهم.

ولفت السيراوي الى انه تم التوجيه بتكثيف نشر الوعي والتثقيف بشأن الوقاية من الفايروس، وعمل ملصقات وبوسترات توعية للتعريف بخطورة المرض من خلال الجانب الإعلامي، منوها بأنه تم التوجيه لمديرية بلدية الحلة بتأهيل فندق بابل وتجهيزه لاستقبال المشتبه بهم، علاوة عن انه تم إبلاغ المحافظات ذات المنافذ الحدودية بتزويد كل شخص بشهادة صحية وتؤشر في صحة بابل، فضلا عن توفير التخصيصات المالية لتجهيز المستشفيات بالمواد اللازمة للوقاية من المرض.

من جهته، افاد مدير اعلام صحة بابل قيس صادق في تصريح لـ "الصباح" بأنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة بعد تسجيل اصابة اول شخص بالفايروس، وتم الحجرعلى أسرة المصاب للتاكد من عدم اصابتهم بالفايروس، وتم البحث عن جميع الاشخاص الذين تواصلوا مع المصاب خلال فترة إصابته، وسيتم الحجر عليهم، مبينا أن الدائرة تقوم ببذل الجهود للحد من انتشار الفايروس في المحافظة، مؤكدا ان المصاب تم الحجر عليه، وتقوم الملاكات الطبية بتزويده بالأدوية اللازمة التي تساعده على تقوية مناعته.

على الصعيد نفسه، اوضح رئيس جامعة بابل الدكتورعادل الموسوي في تصريح لـ" الصباح" انه تم اعتماد وسائط التعليم الالكتروني للتواصل مع طلبة الجامعة بعد توقف الدوام الرسمي بسبب فايروس (كورونا) حرصا منها على استمرار العملية التربوية، موضحا انه تم توجيه الملاك التدريسي بالتواصل عبر الانترنت باستخدام برامج التعلم الالكتروني، بهدف استمرارية التواصل العلمي وتقديم المحاضرات والاجابة عن جميع استفسارات الطلبة خلال العطلة، من خلال المواقع الالكترونية للجامعة والكليات، ومنها برامج التعلم الالكتروني google classroom / Moodle فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى.

واكد ان على الطلبة الاستفادة من محاضرات التدريسيين المنتشرة في الموقع الالكتروني للجامعة، فضلا عن المحاضرات الفديوية المسجلة للتدريسيين التي تزيد على الف و880 محاضرة قام بتنفيذها مركز الوسائط الالكترونية المتعددة في الجامعة بشتى التخصصات العلمية والإنسانية، منبها الى أن الجامعة أولت اهتماما بالغاً لمشروع التعليم الالكتروني والعالم الافتراضي، للانتقال لاحقا لاعتماد (التعليم الذكي) الذي يستثمر مختلف التقنيات التكنولوجية بغية إيصال المادة العلمية للطالب الجامعي على مدى (24) ساعة يوميا من التعليم.

كركوك تلتزم بإرشادات الصحة

بينما اوضح مسؤول الاعلام والعلاقات بمديرية الدفاع المدني في كركوك قيس عبد الرزاق لـ"الصباح"، أن فرق مديريته من ذوي الاختصاص البايلوجي والكيمياوي تنفذ حملتها وفق مقررات الامر الديواني رقم 55 باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية، مشيرا الى ان حملتهم المستمرة شملت خلال اليوم الاول اماكن كان المصابون يتواجدون فيها، وتم تطهيرها بالكامل، وكذلك دوائر الكهرباء والمحكمة والمراقد الدينية ودور العبادة، اضافة الى موقع رئاسة جامعة كركوك وكلياتها وجميع الاقسام والقاعات والمختبرات.

الديوانية تكثف إجراءاتها الوقائية وتغلق المقاهي

بدورها، قالت مديرة الصحة في محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي لـ"الصباح: " إن الفرق الصحية ما زالت مستمرة بتنفيذ برنامج تعزيز الصحة في مركز واقضية ونواحي المحافظة، من خلال تقديم الارشادات الضرورية وتوزيع البوسترات المتعلقة بفايروس كورونا، مشيرة الى نشر فرق طبية في سيطرات مداخل المحافظة لاجراء الفحوصات وتقديم التوجيهات للقادمين الى الديوانية، فضلا عن ندوات موسعة شملت مختلف المنافذ المؤدية الى المواطنين بما في ذلك الجوامع، وغلق المقاهي.

بينما اكدت مديرة البيئة في محافظة الديوانية ساهرة خليل لـ"الصباح"، اقامة ندوة للتعريف بفايروس (كورونا) وبيئته التي ينشط فيها وطرق انتقاله، الى جانب توضيح أهم الأعراض التي تظهر على المصابين به وطرق الوقاية منه، مطالبة الجميع بضرورة اخذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة في المؤسسات الحكومية والمدارس والأماكن المزدحمة للوقاية من انتشار الفايروس .

نسيج الكوت ينتج المستلزمات الطبية

وفي الشأن نفسه، قال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لـــ(الصباح) ان معامل شركة واسط للصناعات النسيجية باشرت بتصنيع المستلزمات الخاصة بالوقاية من مرض (كورونا)، المتمثلة بالكمامات والكفوف الطبية ضمن المواصفات الطبية المعتمدة عالميا، لسد حاجة المحافظة ودائرة الصحة بحسب الطاقة الانتاجية للمعامل.

واوضح المياحي ان انتاج معامل الشركة من المستلزمات الطبية سيتم طرحه في مراكز البيع المباشر للشركة في الاسواق المحلية، بعد ان شهدت اسعار الكمامات الطبية ارتفاعا نتيجة لجشع بعض المتاجرين بها، مؤكدا أن طاقة المعامل الانتاجية يمكنها ان تسد حاجة المواطنين في عموم المحافظة.

معمل نسيج الناصرية ينتج 4000 كمامة يوميا

على الصعيد نفسه، بين مدير معمل نسيج الناصرية رزاق حسين الركابي في تصريح خص به "الصباح" ان الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وضمن الخطة التشغيلية خصصت مليارين و500 مليون دينار لافتتاح خطين انتاجيين إضافيين لانتاج اغطية الديباج بجميع انواعه، وللاحذية الجلدية العسكرية والمدنية في مصنع منسوجات ذي قار، منوها بان المصنع افتتح خط انتاج جديدا لانتاج الكمامات، من أجل تجهيز المذاخر والصيدليات لاستخدامها في الوقاية من فايروس (كورونا)، بواقع اربعة الاف قطعة يوميا، مؤكدا "سنعمل على زيادة الانتاج بعد مضاعفة العمل، للوصول الى معدل انتاج عشرة الاف قطعة يوميا".

النجف تمنح إجازة اعتيادية للموظفين العائدين من إيران

من جانبه، بين النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي لـ"الصباح" ان خلية الازمة في المحافظة اوصت بمنح اجازة اعتيادية مدتها 14 يوماً للموظفين العائدين من ايران، فضلا عن تفعيل الدور الاعلامي في المؤسسات الحكومية لغرض التثقيف الصحي للمواطنين الذين يراجعون الدوائر والمؤسسات الحكومية، داعيا الى الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل جميع الوافدين الى المحافظة، واتباع الارشادات الصحية الوقائية من قبل جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

واضاف الكرعاوي انه تمت مفاتحة المنافذ الحدودية لتزويد المحافظة بمعلومات الوافدين اليها، وتقليل الزيارات الخاصة بالموقوفين في السجون ومراكز الشرطة، فضلا عن تأكيدها على منع السفر من والى الدول التي ظهرت فيها اصابات بالفايروس، داعيا وزارة الصحة الى تزويد المحافظة بمستلزمات الوقاية من الفايروس.

من جانبه قال مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة لـ"الصباح" ان فرق دائرة الصحة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني مستمرة بتعفير وتعقيم البنايات الحكومية والمدارس في مركز المحافظة، وفي عموم الاقضية والنواحي.

الأنبار لم تسجل أية إصابة

الى ذلك، اكد المدير العام لصحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال لـ"الصباح"، ان المؤسسات الصحية في المحافظة اتخذت عدة إجراءات وقائية احترازية لمواجهة اي حالة طارئة، منها تكثيف البرامج التوعوية بشأن الفايروس من خلال الفرق الجوالة على المدارس والمعاهد، وإقامة ندوات جماهيرية تثقيفية في المدن ذات الكثافة السكانية والقرى والمناطق النائية، وتوفير كمامات ومضادات حيوية ومواد تعقيم، وتهيئة ردهات عزل في المؤسسات الصحية وتجهيزها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

من جانبه، بين مدير اعلام صحة الانبار انس العاني لـ"الصباح" ان دائرته وبالتعاون مع مديرية بلدية الرمادي تقوم بحملة توعوية وتثقيفية ضد فايروس (كورونا) المستجد وطرق الوقاية منه، من خلال نشر البوسترات التوضيحية على الشاشات العملاقة المنتشرة في مدينة الرماد، مضيفا ان وحدة تعزيز الصحة نظمت في مستشفى العامرية العام محاضرة توعوية تثقيفية بشأن فايروس (كورونا) المستجد بحضور قائممقام قضاء عامرية الصمود شاكر محمود ومدير المستشفى الدكتور حسن عبد الفتاح ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من الملاكات العاملة في المستشفى.

وتطرقت مسؤولة وحدة تعزيز الصحة في الانبار الدكتورة عالية اسماعيل أثناء المحاضرة الى اعراض الفايروس وسبل الوقاية منه، وكذلك توجيه جميع الملاكات بطرق التعامل الصحيحة مع الحالات المشتبه بها في حال دخولها او مراجعتها المستشفى، ومن ثم تبعتها ممارسة عملية افتراضية لمريض يشكو من أعراض فايروس (كورونا)، وكيفية استقباله في ردهة الطوارئ والإجراءات الوقائية أثناء الاستقبال.

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