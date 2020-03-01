علماء كورد يعلنون التوصل إلى علاج

2020/03/01 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن فريق علمي تابع لشركة "بايوماد" بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن التوصل إلى علاج حاسم لمرض "كوفيد١٩" المعروف بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إن بإمكانها وضع الدواء في متناول المرضى بإقليم كوردستان خلال فترة أسبوعين إذا حصلت على دعم المستثمرين.

وأضافت أن هناك امكانية لايصال هذا العلاج لجميع البلدان التي لديها إصابات بالفيروس خلال ثلاثة أشهر.

واشارت الشركة إلى أنها تبشر أهالي كوردستان وحكومة إقليم كوردستان بأنه لا داع من الآن فصاعداً القلق بشأن هذا الوباء العالمي، مبينة أن علماء كوردستان لديهم الاستعداد لحماية الإقليم من الفيروس خلال مدة قصيرة ومن ثم معالجة جميع المصابين في العالم.

ونوه البيان الى أن العثور على علاج لهذا الفيروس الجديد جاء إثر بحوث رائدة قامت بها شركة بايوماد بشأن الفيروس.

ودعت الشركة، حكومة إقليم كوردستان وأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين في قطاع الصحة في الاقليم، إلى دعمها لإنتاج العلاج المكتشف وتسويقه عالمياً من أجل خدمة الإنسانية.

وكانت السليمانية قد سجلت، الأحد، أربع إصابات بفيروس كورونا هي الأولى في إقليم كوردستان، بينما تأكدت 19 إصابة في أرجاء العراق.

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