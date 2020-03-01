العمليات المشتركة في العراق توضح حقيقة تعرض التحالف الدولي لقصف في صلاح الدين

2020/03/01 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة ، الاحد 1 اذار 2020، حقيقة تعرض قوات التحالف الدولي ا...





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