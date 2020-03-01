آلان وودز - ما هي المادية التاريخية؟ الفصل الرابع: الإقطاعية والرأسمالية

2020/03/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز الإقطاعيةكان صعود النظام الإقطاعي، في أعقاب انهيار روما، مصاحبا بمرحلة طويلة من الركود الثقافي في كل أنحاء أوروبا شمال جبال البيرينيه.وباستثناء اختراعين فقط هما: دولاب الماء وطواحين الهواء، لم تحدث آنذاك أي اختراعات حقيقية طيلة أكثر من ألف سنة تقريبا.وبعد مرور ألف سنة على سقوط روما، بقيت الطرقات اللائقة الوحيدة في أوروبا هي الطرق الرومانية.وبعبارة أخرى كان هناك كسوف كامل للثقافة.وق......

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