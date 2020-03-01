ميثم الجنابي - الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال الطائفية

2020/03/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(4)لقد كانت «دراما التكتل الشيعي» في أحزابه السياسية وما تزال الأكثر تعقيدا، لأنها ليست محكومة بثنائية الرؤية العرقية المباشرة والمبسطة، التي عادة ما ترجع الأمور إلى تناقض الأنا والآخر.وذلك لأن إشكالية التشيع في العراق هي إشكالية العراق الروحية والسياسية، بسبب جوهرية العلاقة التاريخية بينهما.فقد تحول العراق بأثر صراعات القوى الاجتماعية......

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