2020/03/01 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة اسيوشيند برس الاميركية تقريراً قالت فيه ان الأسهم في وول ستريت تتراجع وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تفشي الفيروس “كورونا” الذي نشأ في الصين إلى إضعاف الاقتصاد العالمي، وتقول التقارير المستثمرين قد يكونون على أهبة الاستعداد بعد أن استسلم سوق الأسهم لأرباح بقيمة خمسة أشهر في فترة زمنية قصيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريو 2008 و2011 قد يتكرر.. الأسواق تتوسل بالاحتياطي الفيدرالي لإنقاذها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريو 2008 و2011 قد يتكرر.. الأسواق تتوسل بالاحتياطي الفيدرالي لإنقاذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).