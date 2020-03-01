الحكمة: مهام علاوي تنحصر بإعادة هيبة الدولة وتحديد موعد الانتخابات

2020/03/01 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، اليوم الاحد، ان “حصل اليوم سببه سوء الاداء السياسي وعدم التنسيق من جميع الاطراف”.وقال العبودي، لـ”العهد”، ان “عدد من حضروا جلسة اليوم اقل من الجلسة السابقة”، مؤكدا، ان “علاوي سيستمر بمنصبه حتى مع تلويحه بعدم الاستمرار”، مضيفا، ان “صالح أكد لنا ان رئاسة الوزراء من حق الشيعة […]

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