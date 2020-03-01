الديمقراطي الكردستاني: الفرصة ماتزال قائمة أمام علاوي لينجح بإقناع الكتل

2020/03/01 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستان، محمد شاكر، اليوم الاحد، ان “الشيعة لا يريدون تهميش المكونات الاخرى في الحكومة”.وقال شاكر في تعصريح لـ”العهد”، ان “اعادة تكليف عبد المهدي قد تكون احدى الخيارات اذا فشل تمرير الحكومة”، مضيفا، ان “المفاوضات مع علاوي مازالت جارية”، مشيرا الى ان “علاوي لم يستجب لطلبات الكتل الكردستانية”.واضاف، ان […]

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