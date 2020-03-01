منها /4/ في كُردستان.. /6/ إصابات جديدة بـ “كورونا” في العراق

2020/03/01 | 22:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في أرقامٍ جديدة تخص فيروس #كورونا المستجد، سجّلَ #العراق /6/ إصابات بالفيروس نهار اليوم، ليزداد إجمالي الإصابات بالفيروس إلى /19/ حالة، /11/ منذ الأمس واليوم، بعد

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