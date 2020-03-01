محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي في عدد من الدوائر

2020/03/01 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة محافظة كركوك في العراق، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في عدد من دوائر المحافظة ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، فيما قرر محافظ ميسان، علي د...

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