بالوثيقة.. صيادلة النجف: العراق تبرع للصين بـ50 مليون كمامة

2020/03/01 | 22:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت نقابة الصيادلة في محافظة النجف، اليوم الاحد، بياناً بشأن شح الكمامات الطبية في وقت تشهد فيه الاسواق والمذاخر ارتفاعاً غير مسبوق في اسعار المعقمات مع تصاعد حدة وباء فيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد حالات الاصابة في العراق الى اكثر من 17 حالة.وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، […]

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