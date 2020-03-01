“خالد شمو” ما زالت الجهات المعنية تغض البصر عن أمره والمظاهرات الايزيدية تستمر

2020/03/01 | 23:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ليث حسين بعد قرار الحكم على الشاب الايزيدي “خالد شمو سرحان” بالإعدام من قبل محكمة جنايات الموصل بتهمة قتل شخص على الحدود العراقية السورية، ثار الغضب الشعبي بين الأيزيدية على أنه بريء حسب الشهود والدلائل التي تثبت ذلك.مضت فترة ليست قصيرة على هذا القرار والمحاولات الايزيدية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، …

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