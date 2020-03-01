مقترح للإبقاء على عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة

2020/03/01 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي لمدة 6 أشهر لحين إجراء انتخابات مبكرة.

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