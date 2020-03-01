التيار الصدري: نرفض تمديد فترة بقاء عادل عبد المهدي في الحكومة

2020/03/01 | 23:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد، 1 آذار، 2020، التيار والشعب العراقي في ساحات التظاهر رفض تمديد فترة بقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في […]

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