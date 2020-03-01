العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قصف قوات التحالف

2020/03/01 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاحد، بعدم تعرض قوات التحالف الدولي لقصف صاروخي في طوزخرماتو بصلاح الدين، لكنها لم تؤكد أو تنفي وقوع القصف الصاروخي.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قصف صاروخي طال قوات التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين".

ونفت القيادة "هذه الأخبار جملة وتفصيلا"، مشيرة الى "عدم تواجد للتحالف قرب هذا القضاء".

وحذرت القيادة "وسائل الاعلام التي تحاول العبث بالرأي العام من خلال بث الشائعات والأخبار غير الدقيقة"، داعية الى "اعتماد الاخبار الأمنية من مصدرها الرسمي والمتمثلة بخلية الاعلام الامني".

وكان مصدر أمني قد أبلغ شفق نيوز، بتعرض قاعدة الصديق العسكرية في صلاح الدين إلى قصف بصاوخين دون وقوع خسائر تذكر.

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