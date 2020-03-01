ظريف: أميركا استسلمت في افغانستان بعد 19 عاما من الاذلال

2020/03/01 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر : الان وبعد 19 عاما من الاذلال ، عرضت الولايات المتحدة الاستسلام في أفغانستان.واشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر ،الى توقيع اتفاقية السلام بين جماعة طالبان افغانستان والولايات المتحدة الاميركية.وكتب ظريف في تغريدته : “ما كان […]

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