اليونان تقرر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية

2020/03/01 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قررت السلطات اليونانية، الاحد، رفض استقبال اي شخص يدخل بلادها بشكل غير قانوني.وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه "تقرر منع استقبال اي شخص يدخل اليونان بطريقة غير قانونية".واضاف: "كما تقرر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر".

بغداد اليوم-متابعة

أكد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاحد (01 اذار 2020)، أن عقد القمة قد يؤجل الى منتصف السنة الحالية في حزيران المقبل بسبب فايروس كورونا.

وأضاف أبو الغيط من الجزائر، أن "القمة العربية المقرر عقدها أو

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الأسترالية، الأحد (01 أذار 2020)، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في ولاية أستراليا الغربية.

وقال مدير الصحة في الولاية أندريه روبيرتسون في تصريح صحافي، أن "مريضًا يبلغ من العمر 78 عامًا فارق الحيا

بغداد اليوم - متابعة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إيران في جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، شريطة أن تطلب طهران ذلك.

وأضاف ترامب، في كلمته خلال مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا كان بمقدورنا

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