واشنطن بوست: ترامب تعمد تضليل الأمريكيين بشأن كورونا.

2020/03/01 | 23:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا عن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فيروس كورونا، قالت فيه إنه أخفى عمدا عن الأمريكيين معلومات جديدة عندما عقد مؤتمره الصحفى يوم الأربعاء، كما […]

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