حكومة ميسان إجراءات احترازية جديدة ضد كورونا منها غلق الدوائر

2020/03/01 | 23:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ميسان علي دواي لازم عن اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فايروس كورونا المتجدد.وقال ان وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر : التقاعد ، الضريبة ، […]

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