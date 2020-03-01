روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

2020/03/01 | 23:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ جورافلوف، يوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.

وقال جورافلوف للصحفيين: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الطيران التركي في سوريا" .

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت الأحد فرض حظر جوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من البلاد التي تضم محافظة إدلب.

وذكر جورافلوف، أن السلطات السورية اضطرت للجوء إلى مثل هذه الخطوة، على خلفية تدهور الوضع في المجال الجوي للمحافظة السورية المذكورة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات وأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأضاف: "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

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