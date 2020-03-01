الاعلام الامني تعلن العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات جنوب بهرز

2020/03/01 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات جنوب بهرز.وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من لواء المشاة التاسع عشر ضمن الفرقة الخامسة في قيادة عمليات ديالى، تشرع بواجب تفتيش جنوب قضاء بهرز، وقد عثرت على وكر يحتوي عبوتين C4 مسطرتي تفجير ومقذوفين مدفع عيار 155 ملم و11 قنبرة هاون عيار 82 ملم و6 أخرى عيار 60 ملم، فضلاً عن 7 عبوات عبارة عن قنينة ماء سعة نصف لتر وافرشة واغطية وطعام واوني طبخ".

واضافت انه "تم تفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة الخامسة، دون حادث يذكر".

بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة ، الاحد 1 اذار 2020، حقيقة تعرض قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقصف في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقالت القيادة في بيان انه " تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الأحد (1 آذار 2020) من استغلال تنظيم داعش لمصابين بمرض كورونا، لاستهداف ثلاثة أهداف رئيسية داخل البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "معلوما

بغداد اليوم-بغداد

حددت قيادة القوة الجوية، الأحد (01 آذار، 2020) موعداً جديداً للفحص الطبي لمن تقدموا بصفة ’’طالب طيار’’.

وذكرت القيادة، في بيان، انها "تعلن تأجيل الفحص الطبي للمتقدمين على دورة كلية القوة الجوية بصف

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