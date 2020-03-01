بالوثيقة .. محافظ الديوانية يقرر انهاء تكليف مدير بلدية المحافظة

2020/03/01 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

قرر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، انهاء تكليف مدير بلدية الديوانية، علي عواد من مه...





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