رئيس غرفة التجارة العراقية الايرانية: جميع المنافذ الحدودية التجارية مفتوحة

2020/03/01 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس غرفة التجارة العراقية الايرانية المشتركة، يحيى آل اسحاق، اليوم الاحد، أن “جميع المنافذ الحدود الايرانية مفتوحة مع العراق، ولا يوجد اي خلل في وتيرة تصدير السلع الى هذا البلد”.ولفت آل اسحاق أن “الشاحنات المحملة بشحنات الصادرات الايرانية الى العراق عبر المنافذ الحدودية تمر دون توقف”.وبشأن أحدث الاحصائيات حول حركة الشاحنات الحاملة […]

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