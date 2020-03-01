مقرب منه: علاوي سيعلن اليوم او غداً انسحابه من تشكيل الحكومة

2020/03/01 | 23:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إن الأخير سيوجه خطابا اليوم او غدا يعلن فيه انسحابه من تشكيل الحكومة، وسيوضح في خطابه ما جرى خلال حوارته […]

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