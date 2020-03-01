2020/03/01 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه “تقرر فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية”.وكتب ترامب في “تويتر”، انه “في ما يتعلق بفيروس كورونا، فإضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).