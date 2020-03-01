2020/03/01 | 23:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. ادارة مستشفى مدينة الطب توقف العمليات الباردة في اجنحتها العامة والخاصة بسبب اصابات فايروس كورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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