صحة بابل: لم تسجل أي حالة جديدة سواء واحدة فقط سجلت امس

2020/03/02 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير العام لصحة بابل، الدكتور محمد الجعفري، اليوم الاحد، ان “المحافظة لم تسجل اي حالة اصابة جديدة خلال الساعات الماضية”.وقال الجعفري في تصريح لـ”العهد”، انه “تم حجر جميع الملامسين للحالة المصابة التي سجلت في المحافظة”.واضاف، ان “خلية الازمة في المحافظة اتخذت عدة اجراءات صحية للوقاية من كورونا”.انتهى..م.ر

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