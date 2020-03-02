مُواطن سوري يكشف سبب عدم اكتشاف كورونا في سوريا!

2020/03/02 | 00:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر طالب سوري يعيش في إيران من الإجراءات السورية المتخذة من أجل منع دخول فيروس كورونا إلى بلاده وكتب على صفحته الشخصية على فايسبوك “بتعرفوا ليش ما في كورونا بسوريا؟

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