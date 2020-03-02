رسميا.. المكلف يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة المؤقتة

2020/03/02 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، اعتذاره رسميا عن اكمال تشكيل الحكومة”.جاء ذلك في رسالة وجهها علاوي الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وحصلت عليه “العهد نيوز”، وهذا نصها..السيد رئيس الجمهورية المحترم..السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..احتراماً لثقة فخامتكم العزيزة والتزاماً بالوعد الذي قطعته لشعبي الصابر ، أوجه […]

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