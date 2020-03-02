تركيا تمنع دخول العراقيين بسبب الفيروس

2020/03/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬ أصدر‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬تركيا‭ ‬حسن‭ ‬الجنابي،‭ ‬الاحد،‭ ‬توضيحاً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬إيقاف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬بسبب‭ ‬ظهور‭ ‬حالات‭ ‬عدة‭ ‬للاصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحالات‭ ‬الاصابة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لاسيما‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬وسلطنة‭ […]

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