معركة‭ ‬جوية‭ ‬تتصدر‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬

2020/03/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اوروبا‭ ‬تستشعر‭ ‬خطر‭ ‬الهجرة‭ ‬الجديد بروكسل‭- ‬اسطنبول‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يعقد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬لمناقشة‭ ‬تداعيات‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنزاع‭ ‬السوري‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬الاف‭ ‬اللاجئين‭ ‬للتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬واليونان‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬السورية‭ […]

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