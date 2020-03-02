2020/03/02 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اوروبا تستشعر خطر الهجرة الجديد بروكسل- اسطنبول – موسكو -الزمان يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري والتي دفعت الاف اللاجئين للتوجّه إلى الحدود بين تركيا واليونان. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن القتال في محيط محافظة إدلب السورية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة جوية تتصدر الهجوم التركي ضد الجيش السوري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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