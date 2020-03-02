إيران تعارض الاتفاق الموقّع بين واشنطن وطالبان والحكومة الأفغانية ترفض بند الأسرى

2020/03/02 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬كابول‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعربت‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقّعته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حق‮»‬‭ ‬للأميركيين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مستقبل‭ ‬أفغانستان‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬صدر‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬قانوني‭ […]

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