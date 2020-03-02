محمد علاوي يغادر السباق.. ويعتذر عن تكليفه برئاسة الحكومة المؤقتة

2020/03/02 | 00:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، اعتذاره عن التكليف، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد نحو شهر على تكليفه.وكتب علاوي رسالة مطولة إلى صالح، حلصت “يس عراق” على نسخة منه، جاء فيها اعتذار عن تكليفه بمهمة رئاسة الحكومة المؤقتة، مبينًا “رفضه الانصياع الى متطلبات الكتل السياسية”.وتنشر “يس عراق” نص […]

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