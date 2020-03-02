بعد اعتذار علاوي عن التكليف.. رئاسة الجمهورية: سيتم التشاور لاختيار بديل خلال 15 يوما

2020/03/02 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.

وفيما يوجه السيد رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.

ويؤكد السيد رئيس الجمهورية، ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة. ويشدد السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، على ان التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي. المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ١ آذار ٢٠٢٠

بغداد اليوم ـ بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، الاحد، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغ

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الأحد (1 آذار 2020) على انباء اشارت الى "تفاوض" حزبه مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشكل منفرد.

وقال جباري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الو

بغداد اليوم-بغداد

طالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الأحد (01 آذار، 2020) مجلس النواب بمساءلة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن أسباب العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

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