صالح ردا على رسالة علاوي يعلن البدء بالمشاورات لاختيار البديل (نص الرسالة)

2020/03/02 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الجمهورية، برهم صالح ، اليوم الاثنين، على رسالة المكلف، توفيق علاوي، بشأن اعتذاره عن اكمال الكابينة الجديدة”.وذكرت الرسالة التي حصلت عليها “العهد نيوز”، انه “بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ […]

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