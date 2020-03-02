الصناعة تسلم الصحة 22 الف كمامة

2020/03/02 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تسويق وجبة جديدة من الكمامات بواقع 22 الف كمامة الى وزارة الصحة والبيئة.

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