في ذكرى الشهداء

2020/03/02 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي دأبت حركة عصائب اهل الحق المقاومة على اقامة مهرجان يوم الشهيد المقاوم في 4/3 آذار من كل عام إحياء لذكرى شهادة قادتها الافذاذ الشهيد (الحاج مهدي الكناني )و(الشهيد نوري الحريشاوي ) و(الشهيد ابو صديقة ) ( ض) وبقية رفاقهم الذين استبسلوا في الدفاع عن الارض والعرض والمقدسات ، بعد ان سطروا اروع الملاحم […]

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