2020/03/02 | 00:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية ترد على اعتذار علاوي عن التكليف: سيتم التشاور لاختيار بديل خلال 15 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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