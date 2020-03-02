علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة العراقية

2020/03/02 | 00:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ينسحب بموجبها عن تشكيل الحكومة العراقية....

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