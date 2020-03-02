الإخفاق والبحث عن الخيار

2020/03/02 | 00:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وتستمرُ الحكايةُ، ويواصلُ السياسيونَ العراقيونَ سجالَهمْ وجدلَهمْ بحثا عن الحلِ، وعن النفق المفقود، رغم أن السياسة هي فن ايجاد ذلك النفق، إلّا أن واقع السياسة العراقية المضطرب ينأى بنفسه بعيدا، مراعاة لحساسيات وظروف ومصالح وحسابات، وتماهيا مع رغبة الـ"بعض" في العودة الى ما هو سائد ونمطي في ادارة سياسة مؤسسات الدولة.

ماجرى في الجلسة الثانية لمجلس النواب، التي لم يكتمل نصابها ايضا، يكشف عما هو عميق في الوقائع السياسية العراقية، وعن طبيعة العلاقات التي تحكم الفرقاء، وآلياتهم للموافقة على تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، والتي تحتاج الى المراجعة والنقد، ليس بقصد الموافقة المجردة، ولا الرفض المجرد، بل بقصد توضيح ذلك للشارع العراقي الذي يبحث عن حلول واقعية لأزماته ومشكلاته، ومعالجة لكثير من علله السياسية والاقتصادية والأمنية، ومنها اقرار الموازنة، وتلبية طلبات المتظاهرين، فضلا عن اقرار تشريعات لم تزل مؤجلة وعائمة بين القبول والرفض.

معالجة الأزمة لا تكمن في تعليقها، بل في إغنائها بمزيد من الحوار والتفاعل والتواصل، وعلى نحوٍ يعزز الرغبة بالبحث عن حلول، مثلما يعزز الايمان بأن البقاء على سياسة المحاصصة والمغانم ليس خيارا صحيحا، حتى وان اراد بعض السياسيين تغويل فكرة أن العراق هو بلد مكونات، وأنّ الحلول الحكومية لا تكتسب جدواها، إلّا من خلال الخضوع لهذا التوصيف، وتكريسه كعُرفٍ في ادارة الدولة، وليس العمل على وفق الاستحقاق الدستوري كإطارٍ يؤكد أن العراقيين متساوون، وأنّ ما يحكمهم هو القانون والمواطنة، وأنّ الأهلية للتوزير تكمن في المهنية والعلمية والوطنية وفي القدرة على تحمّل المسؤولية، وعلى النجاح والفعل في العمل..

إنّ تفعيل الحوار هو تنشيط للمسار الديمقراطي، ولفاعلية العقل السياسي، وجدوى اسئلته، وافصاحٌ عن خطابه في التأثير في سيرورة هوية الدولة المدنية، وفي خياراتها وأُفقها، وحتى في "نفقها" الذي يبحث عن ضوء واضح وحقيقي، ولعل فشل اكمال الجلسة البرلمانية الثانية، والاخفاق في الاتفاق السياسي وتقريب وجهات النظر، يضع الجميع امام مسؤولياتهم في تداعيات ذلك الفشل، عبر انضاج مديات الحوار ومواجهة مظاهر الغلو، والتحاصص، واستدعاء الواقعية في التعاطي مع ما يجري في السياسة، ليس تغليبا لمصالح هذا الطرف على ذلك، بل لتغليب مسؤولية الوعي، وخطاب الاعتدال، والثقة بالشعب بوصفه بيت السلطات، وهو ما يعني الحاجة الى الانتقال من منطق التطرف، الى منطق الحوار، ومن خطاب المغالبة الى خطاب المؤالفة، وبالاتجاه الذي يجعل من مؤسسة البرلمان التشريعية عونا حقيقيا لمؤسسات الدولة الاخرى في مواجهة المحن، وفي البحث عن حلول حقيقية لسيرة الازمات التي يعاني العراقيون كثيرا من ذاكرتها الدامية..

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