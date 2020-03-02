2020/03/02 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود : تعكز / محمد علاوي / على بعض الكتل السياسية وعدم وقوفه على مسافة واحدة مع الجميع سبب اخفاقا في تمرير كابينته الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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