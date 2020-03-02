انسحاب علاوي من التكليف تحت ضغط مطالبة الأحزاب بالحصص والمناصب

2020/03/02 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ انسحب‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي‭ ‬من‭ ‬التكليف‭ ‬الوزاري‭ ‬ووجه‭ ‬رسالة‭ ‬اعتذار‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬الحزبية‭ ‬عليه‭ ‬التي‭ ‬منعته‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مستقلة‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬ علاوي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬كان‭ ‬أمام‭ ‬معادلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬الصدق‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬و‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالمنصب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬معاناته‭”‬،‭ […]

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