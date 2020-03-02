مهمة عاجلة لرئيس الجمهورية

2020/03/02 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬الآن‭ ‬،العراق‭ ‬يقع‭ ‬بين‭ ‬زمنين‭ ‬لحكومتين‭ ‬غير‭ ‬فاعلتين‭ ‬،‭ ‬واحدة‭ ‬مقالة‭ ‬والثانية‭ ‬قيد‭ ‬الولادة‭ ‬والتشكيل‭ .‬ من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حكومة‭ ‬بالصلاحيات‭ ‬الكاملة‭ ‬،‭ ‬فالوزير‭ ‬الذي‭ ‬حزم‭ ‬حقائبه‭ ‬ليغادر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬صالحاً‭ ‬لمتابعة‭ ‬ملف‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬الفايروس‭ ‬القاتل‭ ‬الذي‭ ‬ابتلي‭ ‬به‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬المسافرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬ايران‭ .[…]

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